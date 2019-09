Comment contrôler ma peur viscérale des chiens?

Tout comme « L’Anonyme » de ce matin qui panique quand elle songe à marcher dehors, je suis une personne âgée, donc presque sans défense devant un chien, et moi aussi j’ai peur d’aller prendre des marches. Je me retiens donc de le faire malgré les recommandations de mon médecin.

J’habite un coin de Longueuil où il y a de nombreux chiens. Il n’est donc pas question pour moi d’aller me promener librement dans le voisinage. Comme à plusieurs reprises j’ai vu surgir un chien lâché lousse, la simple pensée que ça puisse se reproduire vient me gâcher tout le plaisir de la promenade et des bienfaits que je pourrais en retirer. Et mes amies partagent mes craintes.

Comment se fait-il que de nos jours le bonheur des chiens soit prioritaire à la sécurité des personnes? Comment la mairesse de Montréal peut-elle dormir en paix avec elle-même en ayant aboli une loi anti Pitbull qui protégeait les citoyens du danger? N’a-t-elle pas des enfants et des parents qui risquent d’être attaqués par ces molosses? Comment peut-on être à ce point irresponsable? Oui je l’avoue, on vit dans un drôle de monde!

Si on ne veut pas punir les chiens, alors imposons des amendes considérables aux propriétaires de ces chiens qui grondent après un passant ou encore pour le chien qui a échappé à la surveillance du maître, ou celui qu’on laisse se promener en liberté. Et pas seulement des amendes de 200$ ou 300$, des amendes beaucoup plus consistantes, pour que ça fasse mal. Même si ça ne règle rien, ça me fait un peu de bien de vous avoir donné mon opinion.

Anonyme âgée qui panique dorénavant à la vue d’un chien genre Pitbull

Pas besoin de vous dire que je comprends parfaitement vos craintes et que je trouve nos responsables politiques bien timides, tant dans leurs commentaires quand des drames se produisent à cause des chiens, que dans leur absence de volonté à légiférer drastiquement. Quant à la mairesse de Montréal qui a annulé la loi interdisant les chiens de type Pitbull, elle en a quand même fait voter une autre sans cibler une race de chien en particulier et remettant entre les mains des maîtres, la responsabilité de voir à contenir leur bête. Rien n’empêche que depuis le printemps, il ne se passe pas une semaine sans que les journaux nous présentent des photos de gens, adultes et enfants inclus, ayant été attaqués gravement par des chiens en liberté. On aura beau me dire qu’il ne faut pas punir le chien mais son maître qui est le grand responsable de son mauvais comportement, si on ne punit pas le maître très sévèrement, comment peut-on espérer changer les choses?.