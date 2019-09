La place d’Youville brillait de tous ses feux et était remplie de monde, jeudi soir, pour la cérémonie d’ouverture du Festival de cinéma de la ville de Québec. Il faut dire que plusieurs vedettes québécoises du septième art s’y étaient donné rendez-vous et que le décor donnait une touche de glamour. Jusqu’au 21 septembre, plus de 200 films seront présentés au FCVQ.