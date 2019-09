Je sors, je reste

Week-end du 13 au 15 septembre 2019

Coup de cœur

LIVRE

Loonie cuisine : astuces et recettes 100% végétales

Photo courtoisie

Si vous aimez le tofu, ce livre de recette est spécialement conçu pour vous. La végétalienne la plus populaire en ville, Caroline Huard, alias Loonie, lance son premier ouvrage de cuisine, partageant plus de 100 recettes exclusivement végétaliennes, sans produits transformés. Pour la créatrice du tofu magique, il est important de démocratiser cette cuisine encore méconnue du grand public. Des déjeuners, passant par les bols nourrissants et les sauces, tout y est, pour passer en mode végane! *Disponible 11 septembre

Je sors

ÉVÉNEMENT

Journée verte

Photo courtoisie

Pour une véritable journée amusante en famille, rendez-vous à la Journée verte, qui met en lumière les différents aspects de l’environnement urbain. Parmi les activités gratuites proposées, les petits et les grands pourront participer à la création d’un herbier artisanal en identifiant des plantes. De plus, chacun pourra découvrir le patrimoine documentaire et botanique de BAnQ grâce à des affiches, des cartes postales, des livres et plus encore. En outre, on pourra en apprendre plus sur l’agriculture urbaine avec les Fermes Lufa. Et, sur le site de MaBrasserie, on pourra assister au brassage d’une bière à partir de houblon fraîchement récolté. *Dimanche à partir de 14h00 BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie – 2275 rue Holt

FESTIVAL

Festival International de disco de Montréal

Photo courtoisie

« Celebrate good times come on! » Le disco débarque à Montréal avec la première édition du Festival International de Disco de Montréal. Les productions XP_MTL propose donc une journée de programmation avec des têtes d’affiche internationales et locales. C’est donc en collaboration avec l’Association des Marchands de la rue Crescent que les festivaliers pourront assister aux performances de waacking et de voguing de Waackeisha, l’ouverture du spectacle de La Roux et des performances d’art en direct, présentée grâce à l’artiste Gene Pendon, reconnu pour l’incroyable fresque de Leonard Cohen au centre-ville. *Dès aujourd’hui et demain à 15h00 sur la rue Crescent - entre Sainte-Catherine et Maisonneuve

ÉVÉNEMENT

La Foire de l’horreur

Photo courtoisie

C’est vendredi 13! L’horreur prend place à la deuxième édition de La Foire de l’horreur au Carrefour Angrignon. Dans un parcours terrifiant et multisensoriel à l’intérieur de remorques de 53 pieds, les plus courageux devront participer à un jeu d’évasion avec labyrinthes, pièces thématiques et décors à en couper le souffle! Cette expérience interactive sollicite plusieurs sens dont l’odorat, la vue, l’ouïe et le toucher. Les participants passeront donc par plusieurs gammes d’émotions, du rire à la peur, évidemment. Seulement les participants de 12 ans et plus sont admis. * Ce soir à 18h00 au Carrefour Angrignon- 7077 Boulevard Newman, LaSalle

ART

Music 4 Cancer

Ce week-end, le festival caritatif Music 4 Cancer est de retour pour une neuvième édition C’est toujours en plein cœur de Sainte-Thérèse, que plusieurs artistes internationaux et locaux de la musique rock et punk défileront sur la scène, dans l’objectif de ramasser des dons pour la Société canadienne du cancer. Parmi eux, on attend le groupe Me First And The Gimme Gimmes, formé de membres de Foo Fighters et Lagwagon, qui reprendront plusieurs classiques musicaux des années 70 aux années 90. Aussi, les festivaliers pourront danser sous les rythmes des groupes Mononc Serge ou encore des Marmottes Aplaties. À noter que plusieurs Anciens des Canadiens de Montréal seront également sur place. *Ce soir et demain à 17h00 sur la grande scène extérieure – 6 rue de l’Église, Sainte-Thérèse

CINÉMA

Hustlers

Photo courtoisie

Même dans la cinquantaine, Jennifer Lopez n’a pas froid aux yeux et affiche un corps de rêve. C’est dans le nouveau long métrage Hustlers, qu’on retrouvera la super star dans la peau d’une stripteaseuse. Inspiré d’une histoire vraie, des femmes qui travaillent dans un bar de strip-tease se lient d’amitié et décident, grâce à leur pouvoir de séduction, d’arnaquer leurs riches clients de Wall Street. On retrouve aussi les actrices Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo et Cardi B. *En salle le 13 septembre

Je reste

TÉLÉ

Les 34e Prix Gémeaux

Photo courtoisie

Le retour de Véronique Cloutier au gala Prix Gémeaux est très attendu. Cette soirée qui rend hommage aux artisans de la télévision québécoise est un rendez-vous annuel qui récompense le talent d’ici. En effet, on prévoit un spectaculaire numéro d’ouverture. Durant la cérémonie, plusieurs personnalités défileront sur la scène telles que, Catherine-Anne Toupin, Christine Beaulieu, Émilie Perreault, Karine Gonthier-Hyndman, Karine Vanasse ou encore Magalie Lépine-Blondeau, à travers les 19 prix parmi les plus convoités. *Dimanche soir à partir de 20h00 sur les ondes d’ICI Radio-Canada

TÉLÉ

Faites-moi rire

Photo courtoisie

Sortez vos mouchoirs, non pour pleurer, mais pour rire aux larmes! La nouvelle émission Faites-moi rire, pilotée par l’animatrice Pénélope McQuade, accueille sur son plateau diverses personnalités publiques. Ainsi, les acolytes de Pénélope, formés de plusieurs humoristes, concevront pour les invités, des numéros d’humour sur-mesure. Pour lancer la saison, la comédienne Debbie Lynch-White et le chanteur Jean-François Breau sont prêts à s’esclaffer aux côtés d’Ève Côté et de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. Soyez prêts à témoignez du talent des comiques québécois, grâce aux stand-ups exclusifs, des sketchs, des chansons, des vidéos ou encore des parodies croustillantes. *Ce soir à 20h00 sur les ondes d’ICI Radio-Canada

BANDE DESSINÉE

Rock et Steel : la menace blast

Photo courtoisie

Avec plus de 695 000 abonnés, le spécialiste des jeux vidéo et vedette du web, Steelorse, lance une première bande dessinée, inspirée de sa vie personnelle pour plonger les lecteurs dans un univers imaginaire qui rejoint sa réalité de gamer sur YouTube. Dans la BD, Steel rêve de concevoir un jeu vidéo qui le rendra riche. L’histoire réunit donc une panoplie de personnages sympathiques, pour qui l’amitié est un super pouvoir! *Disponible 11 septembre