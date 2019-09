Jeff Petry prêt à jouer avec Ben Chiarot s'il le faut

Le défenseur Ben Chiarot, qui s’est joint au Canadien de Montréal durant l’été, pourrait-il former un bon tandem avec Jeff Petry?

Plusieurs observateurs ont souligné, lors de son embauche, que les deux hommes semblent avoir des qualités complémentaires. Interrogé à ce sujet à l’ouverture du camp d’entraînement, jeudi, Petry n’a pas nié que l’idée est intéressante.

«Je pense qu'avoir un gars comme ça à mes côtés, à première vue, cadrerait bien, a-t-il indiqué. C’est un joueur plus défensif, plus robuste, qui me permettrait de patiner davantage et de m'avancer. [...] Je n'ai pas sauté sur la glace avec lui, mais ça semble bien.»

Chiarot a signé un contrat de trois saisons avec le Tricolore en juillet. Petry, lui, doit encore écouler deux saisons à son présent contrat.

Le joueur de 31 ans a également indiqué qu’il était content de voir le capitaine Shea Weber participer au camp cette année, après avoir raté le début de la dernière saison en raison d’une blessure à un genou.

«Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde: c'est important d'avoir un noyau en santé, de commencer l'année avec tout le monde frais et dispos», a affirmé le numéro 26.