Kétel Assé, 1er espoir U Sports

Kétel Assé et Adam Auclair sont les deux plus beaux espoirs de U Sports du premier Top 20 publié, jeudi, par le Bureau de recrutement de la LCF.

Le bloqueur et le secondeur hybride du Rouge et Or de l’Université Laval pointent respectivement au 7e et 8e rang. Les six premières positions sont occupées par des Canadiens évoluant dans la NCAA. Le premier espoir est le plaqueur Neville Gallimore, des Sooners d’Oklahoma.

« Je suis toujours content d’obtenir une reconnaissance, mais ma priorité est de gagner des parties et de remporter la Coupe Vanier, a mentionné Assé. Il y a tellement de très bons joueurs que je ne pensais pas être le premier espoir de U Sports. »

On retrouve cinq autres Québécois au sein du Top 20. Produit des Islanders de John Abbott, le botteur J.J. Molson, des Bruins de UCLA, occupe le 12e rang tout juste devant le joueur de ligne offensive Tomas Jack-Kurdyla, des Bulls de Buffalo, dont le coéquipier Dev Lamour apparaît en 17e place. Les deux ont évolué avec les Cheetahs de Vanier.

Le demi défensif Marc-Antoine Dequoy, des Carabins de l’Université de Montréal, se retrouve au 15e rang, alors que le quart-arrière Adam Sinagra, des Dinos de Calgary, ferme la marche du côté des Québécois avec une 18e position.

« C’est un bel honneur et ça se prend bien, mais ma concentration se porte sur notre saison, a souligné Dequoy. Si tu penses trop loin, tu sors de ton match. J’aurai une réponse différente après la saison. »

Peu de Carabins

Même s’il accorde peu d’importance à ce type d’exercice, Danny Maciocia croit que Dequoy devrait se retrouver plus haut. « Je reçois des appels d’équipes de la NFL et Marc-Antoine se retrouve seulement en 15e place, a souligné l’entraîneur-chef des Bleus. Marc-Antoine va gagner sa vie avec le football et je ne sais pas si ça va être au Canada. Son plafond est encore très haut parce qu’il ne compte que quatre ou cinq ans de football derrière lui. »

Même si Dequoy est le seul joueur des Carabins répertorié dans le Top 20, Maciocia est persuadé que d’autres Bleus trouveront preneur au prochain repêchage de la LCF. « Je suis convaincu que Benoît (Marion), Brian (Harelimana) et Félix (Pelletier) seront repêchés. Personne ne parle de Félix, mais il est dominant depuis le début de la saison. C’est l’un des meilleurs du RSEQ à sa position. Il va se faire un nom. »