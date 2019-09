Le FOMO versus le JOMO

J’ai longtemps été victime du nouveau mal du siècle : le FOMO (de l’anglais, qui veut dire : Fear Of Missing Out). C’est souvent à grand coup d’index, que l’on scrute les photos de nos amis sur Instagram et sur Facebook et qu’on a tout à coup l’impression d’avoir peur de manquer tous les événements les plus cool en ville. Toutefois, il existe maintenant le JOMO, qui signifie Joy Of Missing Out. Là, c’est tout le contraire : on dépose notre téléphone et on prend du temps que pour soi. Dans les deux cas, je vous propose trois activités à faire ce week-end, que vous soyez du côté FOMO ou JOMO!

MANGER : Du piquant au Festival YUL EAT au ¡Destinación México!

Photo courtoisie

Le Festival gourmand YUL EAT est lancé depuis lundi dernier, mais c’est ce soir qu’on y rajoute du piquant avec la célébration de la culture mexicaine à la SAT (Société des arts technologiques). Les épicuriens montréalais auront droit à toute une fiesta avec 5 stations de plats mexicains format tapas et 5 bars à cocktails et rafraîchissements, vendues sur place avec un système de coupons. Parmi les mets qui nous donnent déjà l’eau à la bouche, on retrouve les tacos faux-filet, les tacos Al Pastor (au porc) ou encore les tostadas, qui sont de larges croustilles de maïs, garnies au choix (poulet, porc ou haricots). On pourra aussi bouger sous les rythmes d’un DJ avec projections dans le dôme et assister à la performance des Mariachis Figueroa, Margarita à la main! (1201 Boulevard Saint-Laurent, Montréal))

SORTIR : Prendre du temps pour soi au Bota Bota

Photo courtoisie

Pas le droit de téléphone sur le site! Au Bota Bota spa-sur-l’eau, c’est votre bien-être avant tout. Cet automne, le spa-bateau amarré dans le Vieux-Montréal, vous propose trois activités pour décrocher complètement de votre quotidien. D’abord, à partir ce de dimanche, assistez à une des séances de Yoga Brunch avec un cours de yoga reiki, un brunch santé et trois heures de circuit d’eaux pour une relaxation complète du corps et de l’esprit. En outre, optez pour les lundis Bains & Pilates, qui combinent les bienfaits du pilates et du circuit d’eaux, en collaboration avec Studio Corpus. Finalement, pour les fanatiques de vin grecs, rendez-vous le 19 septembre prochain à l’événement Bains et Vins en collaboration avec le restaurant Ikanos. Profitez de l’accès des bains et de la dégustation de trois vins biologiques, accompagnés de petites bouchées. (À noter que les réservations sont obligatoires - De La Commune Ouest et McGill, Montréal)

BOIRE : Le Velvet souffle ses dix bougies!

Photo courtoisie

Les oiseaux de nuits ont tous passés déjà vécu une soirée inoubliable au fameux Velvet, situé dans les vestiges de l’Auberge St-Gabriel. Cette année, la boîte de nuit, qui a accueilli des stars comme Bono, Mick Jagger, Sophie Turner, Rza et Jennifer Lawrence, durant les festivités de la Formule 1, souffle sur ses 10 bougies. Disons-le, c’est un exploit de longévité dans la métropole! Les amateurs de musique électronique sont donc servis et y dansent, depuis déjà une décennie. Pour l’occasion, l’endroit a fait peau neuve en affichant un tout nouveau décor, signé par BRAUN-BRAËN. Ce week-end, on vous donne rendez-vous du vendredi au dimanche, pour célébrer la fin des travaux de rénovation et pour trinquer à l’occasion de cet anniversaire marquant. Au programme : invités spéciaux et brochette de DJs locaux et internationaux. (426 Rue St-Gabriel, Montréal