Le président du MIT à son tour secoué par l’affaire Epstein

NEW YORK | Le président du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a reconnu jeudi avoir remercié le financier Jeffrey Epstein pour son soutien financier, nouvelle information embarrassante pour la prestigieuse université de Boston déjà ébranlée par ce scandale.

Dans une lettre aux élèves et personnel du MIT publiée jeudi sur le site de l’établissement, le président Rafael Reif indique avoir été informé qu’il avait signé en 2012 une lettre de remerciement à M. Epstein, par un cabinet d’avocats chargé d’enquêter sur les liens entre l’université et le défunt financier accusé d’agressions sexuelles sur mineures.

« J’ai apparemment signé cette lettre le 16 août 2012, environ six semaines après le début de ma présidence. Même si je n’en ai pas de souvenir, c’est bien ma signature », a reconnu le président de l’université, ajoutant que cette lettre semblait correspondre au premier don qu’ait fait M. Epstein au MIT après sa condamnation en Floride en 2008 pour prostitution impliquant une jeune mineure.

Autre fait embarrassant qu’a reconnu M. Reif: le cabinet d’avocats a établi que la direction du MIT était au courant et avait autorisé le directeur du célèbre Media Lab du MIT, Joi Ito, à recevoir des dons de M. Epstein entre 2013 et 2017. Et lui avait demandé de dissimuler l’origine de ces dons, « pour qu’il (Epstein) ne puisse pas s’en servir pour redorer sa réputation », selon M. Reif.

Si le président ajoute que « nous aurions pu et dû poser plus de questions sur Epstein », ces informations risquent de le mettre en position délicate.

Joi Ito du Media Lab a été acculé à la démission samedi, après que le New Yorker eut révélé qu’il avait minimisé et même dissimulé une partie du soutien financier que lui apportait Jeffrey Epstein.

Après avoir négocié une peine très clémente de 13 mois de prison en Floride en 2008, le riche financier avait été réinculpé à New York début juillet pour de multiples agressions sexuelles sur mineures.

De nombreux témoignages de victimes présumées ont présenté Epstein Epstein comme un prédateur redoutable, entouré de dizaines de jeunes filles devenues ses esclaves sexuelles.

Il s’est suicidé dans sa cellule de Manhattan le 10 août dernier, et les procureurs ont promis de traquer ses complices.