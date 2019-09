Le prince Harry créé une polémique en brisant la tradition familiale

Les mini-scandales semblent se succéder pour le prince Harry. Après une petite controverse autour de ses voyages répétés à bord de jets privés, voilà qu'il se retrouve une fois de plus dans l'eau chaude.



Cette fois, l'héritier au trône britannique se fait reprocher d'avoir brisé la tradition familiale. La raison? En se rendant à Londres pour une cérémonie soulignant le cinquième anniversaire des Invictus Games, il a lui-même fermé la portière de sa voiture.



Ce petit incident n'est évidemment pas passé inaperçu auprès des médias britanniques et des fans inconditionnels de la royauté, qui ont soulevé la chose.



C'est qu'en fait, cette tâche doit être remplie par un membre du personnel de la famille royale. En agissant ainsi, le cadet de de la princesse Diana et du prince Charles fait donc fi des règles non-écrites qui sont en place depuis l'invention des voitures.





Il y a exactement un an, Meghan Markle, la femme du prince Harry avait elle-même défrayée les manchettes pour exactement la même raison. En se rendant à la Royal Academy of Arts de Londres, où Meghan remplissait son premier engagement solo en tant que membre de la famille royale, elle est sortie du véhicule, a salué la foule, puis a elle-même fermé la portière.



Les moindres faits et gestes de Meghan et Harry sont scrutés à la loupe. Les mordus de la royauté n'en manquent pas une!