Les Blue Jays échappent le troisième match

Les Red Sox de Boston ont mis fin à la courte séquence de victoires des Blue Jays en les battant 7 à 4, jeudi, au Rogers Centre de Toronto.

Malgré les efforts des jeunes Bo Bichette, Cavan Biggio et Vladimir Guerrero fils, les Jays n’ont pu obtenir un troisième gain consécutif. Deux points de Toronto ont été inscrits en cinquième manche alors que Biggio a obtenu le premier triple de sa carrière dans le baseball majeur. Guerrero l’a ensuite poussé à la plaque avec un simple. Biggio a frappé trois coups sûrs au total.

Pour les Red Sox, qui ont signé une première victoire en six matchs, Marco Hernandez a obtenu deux points en permettant à J.D. Martinez et Mitch Moreland de rejoindre le marbre. Brock Holt a produit deux points grâce à un double et un simple.

Pas moins de neuf lanceurs se sont succédé au monticule pour Boston. C’est Josh Taylor (2-2) qui a décroché la victoire. Brandon Workman a obtenu son 12e sauvetage.

Du côté des Jays, la défaite a été enregistrée par Clay Buchholz (1-5).

Des victoires coûteuses pour les Yankees

Les Yankees de New York ont raflé les honneurs de leur programme double contre les Tigers, à Detroit, en signant des victoires de 6 à 4 et de 10 à 4.

Ils ont toutefois subi de lourdes pertes au cours de ces deux rencontres. Edwin Encarnacion a quitté la première en raison de douleurs aux muscles obliques. Il est immédiatement rentré à New York pour subir des examens.

Souffrant d’une tendinite au biceps du bras gauche, le lanceur J.A. Happ est également rentré au bercail.

Lors de la deuxième partie, ce fut au tour Gary Sanchez de tomber au combat en raison d’une blessure à l’aine de la jambe gauche. Le receveur se serait possiblement blessé en tentant de voler le deuxième but en troisième manche. Il a quitté la rencontre en quatrième.

La même blessure avait contraint Sanchez a raté 16 matchs plus tôt cette saison.

Acuna fils passe à l’histoire

Ronald Acuna fils est devenu le plus jeune joueur dans l’histoire du baseball majeur à atteindre le cap des 35 circuits et des 35 buts volés en une saison. Il est également le 15e joueur de l’histoire à réaliser l’exploit.

Le voltigeur de 21 ans des Braves d’Atlanta y est parvenu dans un match contre les Phillies, à Philadelphie, en volant ses 35e et 36e buts de la saison. Il a également frappé une longue balle, sa 39e de la campagne.