Les Blue Jays libèrent un joueur le jour de son anniversaire

Les Blue Jays de Toronto ont libéré le lanceur gaucher Clayton Richard, quelques heures après lui avoir souhaité un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux.

Les Jays ont félicité Richard pour ses 36 ans sur Twitter en début de journée, avant de lui apprendre qu’il avait été libéré de l’équipe en début d’après-midi.

Richard a été sacrifié pour faire une place au lanceur Elvis Luciano, qui a été retiré de la liste des blessés pour 60 jours.

Cette saison, le vétéran de 11 saisons dans le baseball majeur a obtenu une victoire et cinq défaites en 10 parties. Il a également réussi 22 retraits au bâton et permis 53 coups sûrs en 45 manches et un tiers au monticule. Depuis le début de la campagne, il a enregistré une moyenne de points mérités de 5,96.