Les coups de coeur... d'Anne-Élisabeth Bossé

Après avoir joué dans Les Appendices et la série Les Simone, la comédienne Anne-Élisabeth Bossé est devenue rapidement un visage connu du petit et grand écran québécois. Cet automne, on la retrouvera pour une troisième saison dans En tout cas, et elle fera partie de la nouvelle distribution du traditionnel Bye bye 2019. Se décrivant comme une grande épicurienne qui « n’a pas de permis de conduire à 35 ans », elle nous fait découvrir ses adresses gourmandes préférées, ainsi que sa passion pour l’art contemporain et la baignade.

Le restaurant préféré ?

Photo tirée d'Instagram, @vinpapillon Je suis une grande fanatique du Vin Papillon et du Liverpool House. J’aime tout ce qui se trouve sur le menu. Au Vin Papillon, on nous propose le meilleur jambon au monde. Cela n’a aucun sens comment c’est bon ! Ce sont deux bonnes tables, où j’aime aller pour me faire vraiment plaisir. Photo tirée d'Instagram, @liverpoolhousemont