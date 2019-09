Les fameuses collations

Pour tous les parents au moment de la rentrée scolaire, s’il y a une question qui revient, c’est bien celle-ci : que va-t-on mettre, comme collation, dans la boîte à lunch des enfants ? Pas de noix ni d’arachides, bien sûr ! Et des fruits, c’est parfait, mais franchement redondant après une semaine. Question d’outrepasser les traditionnelles barres tendres, voici mes découvertes !

BARRE COCO MACADAMIA Photo courtoisie

C’est dans le contexte actuel touchant le développement durable et la consommation responsable que l’entreprise québécoise Näak a été fondée, en 2016, par deux sportifs. Et c’est en voulant créer des produits dans le respect de l’environnement que les grillons sont devenus l’ingrédient principal de leurs barres.

Ma préférée : la coco macadamia ! Réalisée à base de dattes, de noix de coco et de macadamia et bien sûr... de farine de grillons ! Cette barre est une excellente collation qui vous donnera de l’énergie grâce à son taux élevé de vitamine B12 et de calcium. Une collation bonne en bibitte !

BISCUIT LE RÉCONFORTANT Photo courtoisie

Proposant des biscuits artisanaux à la fois nutritifs et savoureux, La Fabrique Gourmande a vu le jour en 2016.

Aujourd’hui, ses produits se retrouvent dans plusieurs points de vente et sont très populaires. Avec raison !

Parmi les créations, l’un de mes préférés est le biscuit surnommé Le Réconfortant, fait à base d’avoine, de canneberges, de chocolat blanc, de farine de blé bio et de miel.

C’est un biscuit qui se place très bien dans la boîte à lunch, de plus il est possible de le congeler. On le sort du congélateur, et il dégèlera doucement, tout en étant moelleux juste à temps pour votre pause. Vous voudrez prendre beaucoup de pauses tellement ils sont bons !

COMPOTE DE POMMES Photo courtoisie

C’est en 1912, aux abords du lac Memphrémagog, que fut érigée l’Abbaye bénédictine de Saint-Benoît-du-Lac. Ce site religieux est à la fois reconnu pour être un lieu de retraite aux aspirants de paix intérieure que pour son verger et sa fromagerie, dont les produits assurent la subsistance des cinquante moines vivant en ces lieux.

Avec plus de 3000 pommiers, les moines transforment et mettent en marché de nombreux dérivés et, parmi eux, on y retrouve la populaire compote de pommes sans sucre ajouté.