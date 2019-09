Certes, la classe politique britannique a multiplié les faux pas et s’est rendue coupable d’amateurisme.

L’UE se prend pour l’incarnation du progrès et ne tolère tout simplement pas qu’on la quitte. Qui s’y joint n’a plus le droit de la quitter. Qui l’embrasse y est à jamais marié.

C’est en ayant cela à l’esprit que l’on peut comprendre l’importance du Brexit, au-delà même de la seule question britannique. Le Brexit posait une question finalement simple : quel est le sens de la démocratie ? Est-ce qu’une fois qu’un peuple a décidé de rejoindre une organisation supranationale il y est lié à jamais ? Ou a-t-il le droit de retirer ses billes et de s’en dégager ?

Est-ce qu’un pays qui a décidé de faire le pari du libre-échange peut changer d’avis et renouer avec une politique protectionniste ?

Est-ce qu’un pays qui a basculé vers le gouvernement des juges peut décider de renouer avec le pouvoir des élus, et de remettre en question par référendum les « droits » (en fait, souvent des privilèges) que les tribunaux avaient accordés ?

Quand on se fie aux élites mondialisées, on a la réponse : la démocratie a peu à voir avec la volonté populaire. Quand le peuple vote comme les médias le souhaitent, on le félicite.