L’univers créatif de Réjean Ducharme au Musée de la civilisation

La succession de Réjean Ducharme offre en donation au Musée de la civilisation, à Québec, l’intégralité du contenu de son bureau et de son atelier, dans l’objectif de perpétuer la mémoire du mythique écrivain et de préserver son processus de création.

L’entrée officielle du corpus a été soulignée lors d’un événement spécial au Théâtre du Nouveau Monde (TNM), jeudi matin.

La collection inclut un bureau et une bibliothèque de chevet contenant plus d’un millier d’ouvrages, dont plusieurs annotés. Chercheurs et spécialistes pourront ainsi être orientés vers de nouvelles pistes de recherche et d’interprétations de l’œuvre de Ducharme.

Outils de travail, objets récupérés dans la rue, références littéraires et artistiques, images de personnages ayant inspiré le monstre sacré de la littérature québécoise (Louis-Ferdinand Céline, Jean-Paul Riopelle, Virginia Woolf, Léon Tolstoï, Émile Nelligan, Gérald Godin, Gabrielle Roy, Sainte Thérèse de Lisieux) et quatre Trophoux, œuvres visuelles façonnées par Réjean Ducharme, font partie du legs.

Le Musée de la civilisation présentera par ailleurs, d’ici 2022, une exposition où seront reconstitués, à l’identique, le bureau et l’atelier de Réjean Ducharme, et le TNM présentera, du 2 au 16 juin 2020, une adaptation théâtrale du roman phare de l’auteur, L’Avalée des avalés.