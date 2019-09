Nouveaux départs en soirée sur la ligne de train Saint-Jérôme

De nouveaux départs en soirée seront ajoutés sur la ligne de train de banlieue Saint-Jérôme à compter du 30 septembre, a annoncé exo jeudi.

Deux départs de Montréal (19h35 et 22h10) et deux départs de Saint-Jérôme (17h41 et 20h35) s’ajouteront à l’horaire, ce qui répond à une demande de la clientèle, a précisé Catherine Maurice, porte-parole d’exo.

L’heure de quelques-uns des départs actuels sera par ailleurs modifiée pour harmoniser l’horaire; les informations détaillées seront disponibles dès jeudi après-midi sur le site d’exo et sur l’application Chrono.

Le transporteur a indiqué que ces nouveaux départs ne font pas partie des mesures d’atténuation instaurées pour pallier la fermeture de la ligne de train Deux-Montagnes dans le cadre du chantier du REM. Toutefois, comme des utilisateurs de cette ligne se trouvent aussi à proximité de certaines gares de la ligne Saint-Jérôme, ils pourraient en profiter.