Shea Weber : «une brute»

Le Canadien de Montréal a amorcé son camp d’entraînement, jeudi, avec les tests physiques tenus à Brossard.

Encore une fois, c’est le défenseur d'expérience Shea Weber qui semble avoir impressionné ses coéquipiers et les différents membres de l’organisation.

«Je suis toujours surpris de voir comment Shea Weber est fort physiquement, a notamment réagi le préparateur physique Pierre Allard, devant les nombreux médias présents. C’est une brute au niveau physique. Quand on le voit lever des charges, on constate qu’il est à un autre niveau.»

Au total, 57 joueurs participent au camp. Une bataille se dessine pour quelques postes entre des jeunes et des vétérans ayant un contrat. Ryan Poehling et Nick Suzuki sont ceux qui pourraient chauffer les Jordan Weal, Matthew Peca, Nate Thompson, Nick Cousins et Charles Hudon, entre autres.

«Je ne me suis jamais présenté à un camp en me disant que mon emploi était garanti, a indiqué Thompson. Il y a une saine compétition et c’est ce qui mène une équipe au succès. Les entraîneurs veulent ça et les dirigeants aussi.»