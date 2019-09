Un adolescent heurté à mort par un autobus scolaire à Sainte-Agathe-des-Monts

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS | Un adolescent a été heurté à mort par un autobus scolaire, jeudi en fin d’après-midi, à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), un appel a été fait au 911 vers 16 h 30, rapportant la collision survenue au coin des rues Légaré et Brissette.

L’adolescent traversait la rue au moment où il a été happé. C’est à l’hôpital que son décès a été constaté.

L’âge et l’identité de la victime seront communiqués plus tard.

Plusieurs services d'urgence ont été déployés sur place et une enquête a été ouverte.

Des témoins devront être rencontrés et deux reconstitutionnistes ont été affectés au dossier afin de déterminer les causes et les circonstances du drame.