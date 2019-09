Un conseil d’ami pour les dames qui ont peur des chiens

Je m’adresse à cette citoyenne qui exprimait ce matin ses doléances envers les propriétaires de chiens qui les laissent se promener en liberté dans les rues et les parcs, mettant ainsi en danger la vie des citoyens comme elle qui souhaitent marcher dans leur quartier. Il faudrait qu’elle se munisse d’une bombonne de poivre de cayenne pour se protéger. Et de grâce, qu’elle n’attende pas que les villes légifèrent de façon efficace pour encadrer les propriétaires de chiens et pour que ces derniers éduquent mieux leurs animaux. On n’a qu’à regarder ce qu’ils font avec les excréments de leurs bêtes qu’ils considèrent comme de l’engrais pour trottoirs, asphalte, parcs et pistes cyclables. Leur manque de savoir vivre prouve à quel point ils se soucient peu des autres citoyens.

Gilles Godin

La preuve de ce que vous dites est patente à la fonte des neiges au printemps. Quant au poivre de cayenne en aérosol, c’est effectivement une arme de défense efficace. Comme repoussoir d’animaux sauvages et de chiens il est permis, alors que comme arme défensive il ne l’est pas.