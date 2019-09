Washington active un traité régional de coopération militaire contre le Venezuela

«De récents mouvements belliqueux de l’armée vénézuélienne qui s’est déployée le long de la frontière avec la Colombie, de même que la présence de groupes armés illégaux et organisations terroristes en territoire vénézuélien, prouvent que Nicolas Maduro représente non seulement un danger pour le peuple vénézuélien, mais aussi que ses actions menacent la paix et la sécurité des voisins du Venezuela», a déclaré M. Pompeo en activant le Traité interaméricain d’assistance réciproque (TIAR).