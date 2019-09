SENÉCAL, Céline



À Montréal, le mardi 10 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 77 ans, Céline Senécal (Lionel Devillers).Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucette (Jean Desmeules) et Francine (Gilles Desmeules), sa belle-soeur Suzanne Blain (feu Léo Senécal) ainsi que ses nièces et son neveu, petites-nièces et petits-neveux.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 15 septembre 2019 de 14h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation Québécoise du cancer du sein ou à une fondation de votre choix seraient appréciés.