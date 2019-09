HOGUE, Rosaire



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 10 septembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Rosaire Hogue, époux de feu Mme Denise Roy.Il laisse dans le deuil ses enfants: Régent (Lise), feu Gérald (Ginette), Denis (Jocelyne), Marielle (Réjean), François (Sylvana), Robert (Josée), Ghislain (Rachel), Yvan (Lynda), Roger (Nathalie) et Carole (Martin), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Céline et Flore ainsi que d'autres parents et amis.Le défunt sera exposé lede 14h à 17h et de 19h à 21h à laSTE-ANNE-DES-PLAINES J0N1H0Le service funéraire en présence des cendres sera célébré leà 11h à l'église de Ste-Anne-des-Plaines.Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord (Pallia-Vie).