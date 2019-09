ROCHON, Annie



À St-Jérôme, le 4 septembre, à l'âge de 80 ans, est décédée Annie Kammens, épouse de feu Roland Rochon.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Sophie Demontigny), ses petits-enfants Sébastien (Jennifer) et Maëva, ses arrière-petits-enfants Raphael, Zack et bientôt Logan, sa soeur Pierrette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 16 septembre dès 18 h au :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 20 h 30 en la chapelle du complexe funéraire.