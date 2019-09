Alternance de soleil et de pluie pour la fin de semaine

MONTRÉAL – Malgré un système dépressionnaire qui apportera des précipitations sur certains secteurs de la province, la fin de semaine s’annonce belle et agréable.

Vendredi sera une belle journée pour l’ensemble du Québec avec des températures qui atteindront entre 16 °C et 22 °C pour le sud-ouest et le centre de la province et entre 14 °C et 17 °C pour l’est. Des nuages risquent de s’installer graduellement dans l’après-midi pour l’Abitibi-Témiscamingue et Gatineau.

À Montréal et à Québec, la journée promet d’être ensoleillée et le mercure atteindra respectivement 21 °C et 18 °C. Les nuages ne vont s’installer que tard en soirée et la pluie pourrait commencer à tomber au cours de la nuit.

Samedi, de la pluie intermittente est prévue tout au long de la journée avec des éclaircies sur certains secteurs. À Montréal et à Québec, il fera maximum 23 °C et 18 °C.

Le beau temps sera de retour à partir de dimanche, malgré la présence de quelques nuages sur certains secteurs. À Montréal, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un mercure qui affichera 20 °C, tandis qu’à Québec, ce sera du soleil et des nuages avec 30 % de probabilité d’averses avec un maximum de 19 °C.