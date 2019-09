Avis de tempête tropicale aux Bahamas, meurtris par l’ouragan Dorian

Miami | Les Bahamas ont émis vendredi un avis de tempête tropicale qui pourrait toucher une partie de l’archipel des Caraïbes déjà dévastée par l’ouragan Dorian il y a une dizaine de jours.

L’avis de tempête tropicale concerne le nord-ouest, dont l’île de New Providence qui abrite la capitale, Nassau, ainsi que les îles d’Abaco et de Grand Bahama, a précisé le chef des services météorologiquesdes Bahamas, Trevor Basden.

Le phénomène climatique est stationné à environ 200 km à l’est de New Providence et se déplace lentement vers le nord-ouest. Il pourrait affecter le pays «dans les 36 heures ou moins», mais sa trajectoireexacte reste inconnue, a précisé M. Basden lors d’une conférence de presse.

«Ce n’est pas un cyclone tropical, mais il en a le potentiel», a-t-il expliqué, évoquant des vents de 100 km et de fortes pluies, entre 5 et 15 cm d’eau, qui pourraient provoquer des inondationssur des sols déjà saturés après le passage de l’ouragan Dorian.

La tempête pourrait également affecter la distribution de l’aide humanitaire à Abaco et Grand Bahama, où les dégâts sont énormes. Les aéroports de ces deux îles ont rouvert, mais les vols commerciauxy sont limités.

«Le mauvais temps va ralentir les opérations logistiques» alors qu’Abaco a «grand besoin d’essence et d’eau», a prévenu le porte-parole de l’Agence bahaméenne des situations d’urgence (Nema), CarlSmith.

Le Programme alimentaire mondial, qui participe à l’effort international, a suspendu ses vols vers Marsh Harbour, la ville principale d’Abaco, à cause de la tempête, a indiqué un porte-parole duPAM, Herve Verhoosel.

Les autorités ont appelé la population des îles à se réfugier dans des centres d’hébergement d’urgence dès la fin de matinée vendredi.

Plus de 2000 habitants des îles d’Abaco et de Grand Bahama sont encore hébergés dans des refuges et les autorités cherchent toujours à localiser 1300 personnes, a précisé Carl Smith.

L’ouragan a fait officiellement 50 morts, mais le bilan est amené à augmenter, car les opérations de recherches sont lentes, selon la police locale.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devait visiter vendredi et samedi les régions touchées pour témoigner de la « profonde solidarité » de l’Organisation aux victimes du «terrible ouragan»Dorian.

Citant les Bahamas, les inondations au Mozambique, la désertification au Sahel, les incendies en Amazonie, la fonte de la glace en Arctique et la destruction des coraux, le chef de l’ONU a exhortéjeudi les dirigeants de la planète à être plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique.