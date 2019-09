Cinq bordeaux abordables à boire ou à mettre en cave

J’exagère un peu, mais disons que la région viticole la plus connue de la planète nous a habitués à déclarer un millésime grandiose pratiquement tous les deux ou trois ans. Or, après une récolte difficile en 2017 avec près de 40 % de perte causée par le gel, et un millésime 2018 tout aussi en dents de scie, le marché des entrées de gamme est sur la défensive ne parvenant pas à écouler ses stocks. Si on ajoute la mode du goût pour les vins blancs et rosés, alors que la région produit surtout du rouge, on comprend un peu mieux ses inquiétudes. À l’inverse, les grands crus classés semblent toujours intouchables et devraient proposer des prix similaires, voire légèrement en hausse par rapport à l’an dernier.