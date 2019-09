Arnaud Soly: en attendant la cigogne

Après avoir dit oui à Laurence Gough l’an dernier, Arnaud Soly s’apprête à vivre une nouvelle aventure avec son épouse. Le couple accueillera son premier enfant, une petite fille qui devrait naître en décembre.

« Si tout va bien, on va être dans les couches à Noël. Le timing est parfait : en décembre et en janvier, c’est toujours plus relax, alors on pourra se faire un cocon. C’est très excitant », confie-t-il, croisé au visionnement de presse de l’émission Faites-moi rire, mardi dernier à la Maison Radio-Canada.

Avant même d’avoir rencontré sa fillette, l’humoriste sait déjà qu’il sera un père très protecteur.

« Je vais être un père poule. Très inquiet, mais en même temps très présent », songe-t-il.