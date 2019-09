Voilà quelques années que je n’avais pas écopé d’une contravention en bagnole, mais tout d’un coup, et ne me demandez pas pourquoi, 3 tickets en 15 jours dont deux dans la même semaine.

Le 26 août, je suis chauffeur désigné pour Yvon Lambert après un très long tournoi de golf.

Je le dépose chez lui et je veux ensuite passer dans l’échangeur Turcot dont toutes les entrées sont bloquées par des cônes.

De la rue Sherbrooke, je me dis que monter Girouard jusqu’à l’accès à Décarie Sud et le tour sera joué.

Oups !

Pas le droit de tourner à gauche sur Girouard et le flic, un Italien gentil, mais sans pitié, ne me donne pas de chance. Manon trouve ça drôle.

Trois jours plus tard dans le bout de Contrecœur, la 30 maudite découvre un peu d’asphalte uni. Sans nids de poule, de craques et de route en déroute.

Inconsciemment sans doute, le pied me va un peu plus vers le plancher et je me fais avoir par une très jolie fille de la SQ juchée sur un viaduc.

Je roulais à 120 quelques.

ET LE TOQUÉ

Mercredi, je sors de chez moi et je m’en vais à 3 kilomètres plus loin vers l’aréna de La Prairie.

Je suis inconfortable dans ma belle Lexus parce que mon cellulaire est dans la poche de fesse droite.

Pour l’en retirer, je n’ai pas fini d’entendre le clic du détachement de ma ceinture que retentit le « weeeek » de la petite van blanche d’un policier assoiffé, toqué, obnubilé. Son kick dans la vie ?

Donner des tickets. Il m’explique où il se cache, combien il en « pogne » et comment la police du Roussillon ne donne jamais de chance.

C’est son jeu : 313 $ et 3 points. Tout un jeu. C’est combien une trottinette pour la semaine ?

PATATI ET PAS DE PATATE

« J’ai pris un peu de poids cet été. » (Kotkaniemi qui s’est fait pousser les cheveux)

Plusieurs politiciens savent où ils s’en vont. Le problème, c’est qu’on veut pas aller avec eux autres.

Un monteur de ligne se prononce : « L’argent n’a pas de hauteur. »

Pourquoi les prunes noires sont-elles rouges quand elles sont vertes ?

À SAMEDI OU DEMAIN

Au choix du client...