L’avertissement de François Legault

Le chef conservateur Andrew Scheer jurant qu’il respecte la juridiction du Québec, et le chef néo-démocrate Jagmeet Singh ne pouvant prendre le pouvoir, M. Legault visait donc le chef libéral Justin Trudeau. Lequel, plus tôt, avait dit ceci : « Pour l’instant, nous trouvons que c’est contre-productif pour un gouvernement fédéral de s’engager directement dans cette cause ».