Quoi faire quand ta femme n’a plus de goût pour le sexe?

Je suis en couple depuis six ans. C’est ma deuxième union importante. De la première, j’ai un enfant de 10 ans en garde partagée. Mon fils et ma blonde actuelle s’entendent très bien, même si une tension est née chez lui quand on lui a annoncé qu’elle attendait un enfant. La peur de perdre sa place, je crois. La petite a deux ans et les choses se sont replacées. Il s’occupe d’elle comme un grand frère.

J’en arrive à mon vrai problème. L’automne passé, ma blonde a perdu son père dont elle était très proche. Elle l’a accompagné dans tous les soins qu’il a reçus pour son cancer puisqu’elle est fille unique et que son père vivait seul depuis le décès de sa femme. À partir de son huitième mois de grossesse, la libido de ma blonde avait baissé drastiquement et n’était jamais revenue comme avant après la naissance de notre fille.

Puis est arrivée la maladie de son père avec tous les tracas que ça lui a causés, et c’est comme si ça avait anéanti le peu qui lui restait de libido. Moi, j’ai toujours envie d’elle, mais dès que je l’approche, on dirait qu’elle cherche une raison pour me fuir. Quand je l’embrasse ou que je la caresse, elle se raidit comme si, craignant que j’aille plus loin, elle voulait me faire entendre qu’il n’en est pas question.

Je ne sais plus trop comment me comporter avec elle, mais j’aimerais qu’elle comprenne que je ne pourrai pas continuer longtemps le gros régime qu’elle m’impose. En dehors de ça, on ne se dispute jamais, mais quand j’essaie d’aborder le sujet de sa libido avec elle, elle se referme comme une huître. Comment faire pour qu’elle retrouve le goût de faire l’amour avec moi ?

Homme en manque d’amour

Il va falloir trouver, autrement qu’en la caressant et en tentant de l’embrasser, une manière de la séduire de nouveau pour l’amener à comprendre que vous ne pourrez pas indéfiniment accepter la situation actuelle. Et il faudra le faire en douceur et avec le maximum de délicatesse pour qu’elle ne sente aucune pression, mais plutôt la volonté de retrouver votre intimité de couple. Avez-vous pensé à l’emmener dîner au restaurant pour la changer d’air et lui donner le goût d’aimer et d’être aimée comme femme et non plus comme mère et comme aidante ? Il va falloir trouver le moyen de forcer la serrure qu’elle a mise sur sa libido, et l’aide d’un(e) thérapeute conjugal(e) sera peut-être nécessaire pour vous aider à cheminer ensemble dans cette redécouverte l’un de l’autre.