Singh promet des services de téléphonie et d’internet plus abordables

TORONTO – Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, promet d’assurer aux consommateurs canadiens des prix plus bas pour leurs services de télécommunications s’il est porté au pouvoir le 21 octobre.

Il souhaite assurer plus de concurrence à ce chapitre, soutenant que les Canadiens en obtiendraient ainsi plus pour leur argent.

«J’ai entendu beaucoup de frustration de gens qui n’obtiennent pas le service dont ils ont besoin», a dit M. Singh vendredi matin au cours de son passage à Toronto.

Pour accomplir cet engagement, M. Singh propose d’instaurer un plafond sur les prix des services de téléphonie et d’internet.

Le chef néo-démocrate estime qu’une famille moyenne canadienne économiserait ainsi 250$ par année.

M. Singh propose aussi une série d’autres mesures, comme d’instaurer «une déclaration des droits des consommateurs et consommatrices de télécommunications» dont le but serait de prévenir les pratiques de vente trompeuses et abusives.

M. Singh, dont la performance au débat des chefs de la veille a été soulignée par plusieurs observateurs, a décoché quelques flèches à l’endroit de Justin Trudeau et d’Andrew Scheer.

«Les Canadiens et Canadiennes méritent mieux que les gouvernements libéraux et conservateurs qui continuent de rendre la vie plus facile à leurs amis du monde des affaires et plus difficile pour le reste d’entre nous», a-t-il lancé.

« Je suis prêt à me battre pour les gens et à tenir tête aux riches entreprises de télécommunications», a-t-il ajouté.