Une nouvelle tendance

Le système des joueurs autonomes avec restriction risque de connaître plusieurs rebondissements au cours des prochaines années. Non pas parce que le directeur général du Canadien a lui-même osé déposer une offre hostile, mais bien parce que les joueurs et les agents semblent avoir trouvé un moyen pour donner la réplique.

Parce que la parité l’oblige. Et, on l’admettra, la décision de Bergevin a écarté les allusions à une possible collusion entre les décideurs des différentes équipes de la LNH.

C’est ce qu’ont fait Timo Meier et Zach Werenski.

Marc Bergevin pourrait bien se retrouver avec un tel scénario avec Ryan Poehling et Jesperi Kotkaniemi. Ils compléteront en 2020-2021 la troisième année de leur contrat d’entrée dans la Ligue nationale. Au même titre que Marner, Patrik Laine, Brayden Point, Matthew Tkachuk et compagnie, ils pourront se prévaloir de leur statut de joueur autonome avec restriction.

« On n’en est pas là. Si ça se produit, nous allons nous pencher sur la question, et ensuite nous prendrons les décisions. »

Comme ce sera le cas pour Bergevin et le Canadien. Quand Kotkaniemi et Poehling auront droit à l’autonomie avec restriction, et si les deux joueurs se sont développés comme on le croyait, le Canadien pourrait-il débuter une saison sans les deux jeunes joueurs ?