Une peintre de Sherbrooke doit payer 490 $ d'amende, sinon la prison l'attend

SHERBROOKE – La Sherbrookoise Nathalie Boutin est menacée d'emprisonnement par mise en demeure d'un huissier si elle n'acquitte pas au complet un constat d'infraction de 490 $ émis par la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour des travaux de peinture qu'elle a effectués en octobre 2015.

Parce qu'elle avait de la difficulté à boucler ses fins de mois, Mme Boutin avait accepté d'effectuer de menus travaux pour son propriétaire, notamment repeindre des logements. En échange, le propriétaire d'immeubles locatifs lui accordait une réduction de son loyer.

Un soir d'automne 2015, un enquêteur est débarqué dans un immeuble de la rue King-George à la suite d'une plainte.

Comme la majorité des gens, Nathalie Boutin ignorait les règlements de la CCQ.

«Je passe pour une criminelle parce que je tenais un pinceau dans les mains. Je faisais ça pour essayer d'améliorer mon sort personnel, je ne pensais pas être dans l'illégalité», a-t-elle dit à TVA Nouvelles, vendredi.

Le propriétaire d'une résidence privée peut peindre ou engager qui il souhaite pour les travaux, mais dans le cas d'immeubles locatifs, la Loi R-20 est plus restrictive.

Extrait de la Loi R-20 CCQ

Ce qui est permis:

une personne, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives, d'un logement qu'elle habite.

cette exclusion ne s'applique pas à un locataire, si elle reçoit une contrepartie financière (salaire, réduction du loyer).

Un locataire peut donc peindre son propre logement, mais sans en retirer d'avantages pécuniaires. Il ne peut effectuer les travaux dans les autres logements à moins d'être le concierge de l'immeuble et d'être dûment rémunéré.

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec dénonce l'absurdité de la loi.

«Les propriétaires de plus petits immeubles, plus âgés, n'ont pas tous les moyens d'embaucher des peintres qui possèdent leurs cartes de compétence à 80 $ de l'heure. On ne parle quand même pas de multiplex neuf en construction ici. D'être obligé de payer ces coûts pourrait avoir un impact considérable sur les prix des loyers plus abordables», a déploré Hans Brouillette de la CORPIQ.

Et en cette période de pénurie de main-d'oeuvre, il est encore plus difficile de se conformer à l'esprit de la loi et de trouver un plâtrier ou un peintre pour des travaux mineurs alors qu'ils sont tous occupés sur de plus gros chantiers selon le Regroupement des propriétaires d'habitations locatives.

Nathalie Boutin a rendez-vous en cour le 18 septembre. Elle entend contester l'amende qui lui a été imposée même si un jugement en vertu du Code pénal a été prononcé à son endroit par un juge.

Pascal Gingras, porte-parole de la CCQ, tient à apporter une précision importante relativement à ce dossier.

C'est que depuis 2018, la Commission a changé ses procédures. Dans le cas de personnes qui se font prendre en infraction, si elles sont de bonne foi et ignoraient tout simplement la loi, les enquêteurs vont leur émettre un avertissement de courtoisie.

Malheureusement, dans le cas de Nathalie Boutin, la CCQ ne peut rien faire parce qu'un jugement de la cour a déjà été rendu à son endroit.