CHARTRAND, Jean



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean Chartrand, époux de Mme Françoise Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Annie et Catherine, ses petits-enfants Mathieu, Victor, Élisabeth, Justine et Marilou, ses frères et soeur: feu Fernand, Gilles, Denis, Robert, Réal et Madeleine, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et ses nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comle vendredi 20 septembre 2019 à partir de 19h. Une cérémonie aura lieu le samedi 21 septembre 2019 à 14h en la chapelle du complexe funéraire.Heures de visites: vendredi de 19h à 22h, samedi dès12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com