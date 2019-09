GAUVREAU, Nora



À Montréal, le dimanche 8 septembre, est décédée, à l'âge de 81 ans, Nora Gauvreau, fille de feu J.E. Faber Gauvreau et de feu Nora Ruby Smith et soeur de feu Rita Gauvreau.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Donald Couture), son frère Émile (Marie-Thérèse Fournier), sa belle-soeur Thérèse Riou (feu Jean-Marc Gauvreau), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura ni exposition ni service funéraire.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Bruchési pour les bons soins prodigués à l'égard de Nora.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.