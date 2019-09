BOUDREAULT, Charles-Henri



À Montréal, le vendredi 16 août 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, Charles-Henri Boudreault, époux de feu Réjeanne Gareau.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine, Joanne, Claude et Robert ainsi que leurs conjoints respectifs, ses petits-enfants Thierry et Marilyn et son arrière-petite-fille Juliette.Selon les désirs de la famille, vous pourrez le saluer une dernière fois, sans cérémonie ni réception, au:le samedi 21 septembre 2019 de 10h à 13h.