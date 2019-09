10 choses à savoir sur les Gémeaux

Demain, aura lieu la 34e soirée des Gémeaux. En cette ère où la compétition de partout est très forte et où les plateformes se multiplient, il est important de se rappeler qu’on fait de l’excellente télévision au Québec.

1. La soirée des Gémeaux récompense la créativité des artistes et des artisans de la télévision et des médias numériques. Elle est gérée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui regroupe plus de 4000 membres, dont 2000 au Québec. Les émissions et les noms de leurs artisans sont d’abord soumis par les producteurs à l’Académie. De grands jurys formés d’experts du milieu font une première sélection afin de retenir les finalistes. À noter, les finalistes des catégories de métiers (directeur photo, monteur, son, maquillage, par exemple) sont choisis par leurs pairs. Puis, les membres de l’Académie sont appelés à voter parmi les finalistes des différentes catégories.

2. Trois événements permettent de remettre les quelque 120 prix. D’abord, jeudi dernier avait lieu la Soirée des artisans et du documentaire, animée par Émilie Perreault et Olivier Niquet. Demain, Anaïs Favron animera dès 14 h 30 l’Avant-Première, en direct sur Ici ARTV. Les spécialistes des tapis rouges Herby Moreau et Claudine Prévost seront présents dès 19 h 30 sur Ici Radio-Canada pour recueillir les réflexions des artistes présents. Seuls une quinzaine de prix sont remis lors de la soirée animée par Véronique Cloutier, à 20 h. Puis, retour à Artv à 22 h 30 pour L’Après gala et les commentaires des lauréats.

5. À sa première saison, M’entends-tu ? récolte 14 nominations. C’est la 2e émission la plus «nommée». Une belle reconnaissance pour cette série attachante et atypique à l’humour décalé et cru qui brosse un portrait de gens en mode survie. Le nom de Florence Longpré sera d’ailleurs souvent mentionné lors de cette 34e édition, la comédienne étant nommée pour son jeu et ses textes de M’entends-tu ? et pour l’émission jeunesse Les Sapiens.

4. District 31 est la production qui récolte le plus de nominations avec 15 mentions. Évidemment, cette série de grande qualité qui rallie 1,9 million de téléspectateurs chaque soir mérite ses nominations. Mais le peu de compétition dans la catégorie « série dramatique quotidienne » laisse plus de chances à ses artisans d’y être nommés. Depuis 2015, la catégorie téléroman a été abolie pour faire place à trois catégories déterminées selon le nombre d’épisodes d’une série : dramatique (moins de 13 épisodes), annuelle (généralement autour de 26 épisodes) ou quotidienne. Seules Clash et District 31 correspondent à ces standards de production, cette année.

6. Plusieurs jeunes acteurs se sont distingués parmi ceux mis en lice. Alex Godbout (Clash et L’heure bleue), Rose-Marie Perreault (Clash et Le monstre) et Milya Corbeil-Gauvreau (L’Échappée et Avec moi) héritent de deux nominations. Alice Morel-Michaud (L’heure bleue) affronte Maude Guérin, Céline Bonnier, Ève Landry et Guylaine Tremblay dans la catégorie « meilleur premier rôle : série annuelle. Et la comédienne Romane Denis se démarque avec 3 nominations. Polyvalente, celle qu’on a pu voir tout l’été dans la comédie musicale Mamma Mia, obtient des mentions pour ses personnages dans Les Pays d’en haut, dans la série jeunesse La dérape et dans Nomades, une série produite pour le web.

Photo courtoisie, Radio-Canada

7. Nouveauté cette année : l’Académie a décidé de remettre un Prix spécial de la relève afin de récompenser un artiste ou artisan de moins de 35 ans qui s’est démarqué par son innovation, sa créativité et son originalité lors de la dernière année. On retrouve d’abord, parmi les nommés Florence Longpré (Like-moi !, Les Pays d’en haut mais surtout M’entends-tu ? dont elle est aussi l’auteure. La série a remporté des prix aux Rockie Awards de Banff et à Sériemania en France. Le réalisateur François Jarros qui s’est fait connaître avec la série web L’âge adulte. Il réalise aujourd’hui la comédie En tout cas. Le journaliste, chroniqueur et désormais animateur Raed Hammoud coanime l’émission de débat Zone franche. Il est aussi autour de la table de Dans les médias et on lui doit l’excellent documentaire sur la radicalisation T’es où Youssef. La direction photo contribue grandement à la qualité et à la personnalité d’une émission. Vincent Gonneville en a fait son métier. Cette année, il a signé l’image de La maison des folles et de la 2e saison de Faits divers. Enfin, la réalisatrice Kalina Bertin a su capter l’œil du jury par la force de ses documentaires, MANIC, qui aborde la bipolarité, et Manic RV en réalité virtuelle.