DESJARDINS, née CORBEIL

Louise



À Ste-Thérèse, le 10 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Louise Corbeil, épouse de feu Georges Desjardins.Entourée des siens, elle est libérée et délivrée de l'épreuve avec laquelle elle a vécu pendant plusieurs années.Elle laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (feu Xavier Gronier), Serge (Sylvie Trahan), Nicolas (Luce Boudoul), Patrice (Elizabeth Baez), Pascal, ses petits-enfants Geneviève, Thierry, Raphaël, Frédéric, Valérie, Roxanne, Marie-Pier, Rosemary, Louis-Georges, Ethan, Camille et Marianne, ses arrière-petits-enfants Chloé, Samuel, Alexis, James et Florence.Selon ses volontés, il n'y aura aucune exposition et aucune célébration religieuse.Des dons à la Société Alzheimer en mémoire de Louise seraient appréciés.