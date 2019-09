FIDIADIS, Aristide



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Aristide Fidiadis, époux de Madame Hélène Leduc, survenu à l'hôpital Pierre-Le Gardeur le 12 septembre 2019.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Georges (Line Miron) et Pierre (Sandra Champagne); ses petits-enfants : Billy, Alexandra, Catherine et Dylan ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 16 septembre 2019 dès 13h30 à l'église De La Purification, sise au 445 rue Notre-Dame à Repentigny ou seront célébrées les funérailles à 14h30.