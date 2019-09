CHARBONNEAU, Rolland



À Montréal, le 9 septembre, à l'aube de ses 96 ans, est décédé M. Rolland Charbonneau, époux de feu Julienne St-Pierre.Il laisse dans le deuil ses enfants Jeanne, Jeannine, Marie (Robert), Jean-Pierre (Christiane), Céline, François (Marie) et Lucien, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa soeur Pierrette ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 21 septembre dès 11h; une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h au même endroit.La famille tient à remercier le personnel du Centre Le Cardinal.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à un organisme de votre choix.