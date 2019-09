BRODEUR, Jeannine

(née Asselin)



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 11 septembre, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jeannine Asselin, épouse de feu Marcel Brodeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Denis (Murielle Martin), Monique (Bertrand Jobin), Liette (feu Pierre Nantel), Claude (Emma El Zokm) et Lucie (Daniel Fortin), ses dix petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants et sa belle-soeur Lucienne, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 septembre de 13h à 17h. Les funérailles suivront à 17h en la chapelle du complexe funéraireDes dons à la Fondation Santé Sud Lanaudière ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.