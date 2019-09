BEAUCHAMP, Émile



Paisiblement et entouré de sa famille, Émile Beauchamp est décédé de la SLA, le 6 septembre 2019, à Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Labrèche, ses enfants Éric (Malika), Julie et Philippe (Danielle), ses petits-enfants Mattis, Victor, Jeanne et Léanne ainsi que les autres membres de sa famille et amis.Diplômé de l'Université de Montréal en génie métallurgique, récipiendaire de la bourse Athlone, il poursuivi ses études à Londres en génie des matériaux. Au cours de sa carrière, Émile a oeuvré au gouvernement fédéral principalement au Ministère de l'industrie et du commerce.Nous nous souviendrons d'Émile comme un homme heureux, attentionné pour sa famille, passionné de sport et d'environnement et plus…La famille remercie le Dr Massie et son équipe pour le soutien et les bons soins durant la progression de la maladie.La famille vous accueillera au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle vendredi 20 septembre de 18h à 21h et le samedi 21 septembre de 13h à 16h. Une cérémonie en sa mémoire aura lieu samedi à 16h.Un don à SLA Québec serait apprécié.