CYR, Jeanne Aline



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 30 août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jeanne Aline Cyr, épouse de feu André Forget.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise Bienvenu (Denis Bourgeault) et Robert Bienvenu (Sylvie Plante), ses petits-enfants Simon (Joëlle), Maxime, Yannick, Tommy (Jessica), Joannie (Jean-François), Alexane, Annie (François) et Marie-Lyne (Jean-François), ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Jeannine ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 septembre de 13h à 16h. Les funérailles suivront à 16h en la chapelle du :