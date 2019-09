5 coups d'éclat de la nouvelle Céline

Les faits et gestes de Céline Dion ont toujours été scrutés à la loupe, mais certainement jamais autant que depuis le décès de René Angelil, en janvier 2016. Il se passe rarement une semaine sans qu’un coup d’éclat de la chanteuse fasse les manchettes et déclenche des discussions enflammées sur les réseaux sociaux. Voici cinq occasions où Céline 2.0 n’a laissé personne indifférent.

Été 2016 - Les nouveaux looks de Céline : le coton ouaté qui a tout déclenché

Photo d'archives, AFP

Céline 2.0 ne craint pas les excentricités vestimentaires. Tapez son nom et Met Gala 2017 et 2019 dans Google pour en avoir une flamboyante démonstration. Elle irradie les tapis rouges. Il n’y a rien à son épreuve.

Photo d'archives, AFP

Dire que sa renaissance mode a commencé par des photos de paparazzis la montrant avec un coton ouaté à l’effigie du film Titanic dans les rues de Paris. Subitement, Céline était cool. Une nouvelle icône de la mode était née.

2017 - En tournée avec Pepe : danses lascives

Capture d'écran, Youtube

Pepe qui? À la faveur d’un numéro de Céline d’une rare sensualité, au cours d’une tournée européenne, le monde entier a fait la rencontre du danseur espagnol Pepe Munoz, devenu depuis un pilier de l’entourage de la chanteuse. Dans une chorégraphie sur la pièce Le ballet, Pepe et Céline, sexy dans une tenue moulante, ont multiplié les caresses et les mouvements suggestifs. Les rumeurs d’idylle n’ont pas tardé à fuser. Elles ont été démenties. Ce qui n’a pas empêché le duo de répéter le jeu de la danse lascive au cours d’une autre série de concerts.

Mai 2018 - Céline fait équipe avec Deadpool

Photo courtoisie

Voilà un autre duo qui aurait été jugé hautement improbable, il y a quelques années à peine. Le temps d’un hilarant vidéoclip pour la chanson Ashes, Céline 2.0 a fait équipe avec le plus irrévérencieux des superhéros du cinéma, Deadpool. Pendant qu’elle chante cette ballade typiquement «célinienne», Deadpool, alias l’acteur canadien Ryan Reynolds, se trémousse en talons hauts à ses côtés. «Un match mélodramatique parfait», a encensé le magazine Vanity Fair.

Printemps 2019 - Égérie de L’Oréal

Photo d'archives, AFP

Puisque Céline 2.0 le vaut bien, pourquoi ne pas accoler son nom à celui d’une des marques de produits de beauté les plus célèbres? Depuis quelques mois, la vedette québécoise est la nouvelle égérie de L’Oréal Paris. À sa grande surprise. «Je n’aurais jamais pu m’attendre à quelque chose comme ça. Je ne me suis jamais sentie confiante, côté beauté», avait-elle indiqué au People Magazine. Quelle sera la prochaine marque de prestige à faire de l’œil à la star?

Mai 2019 - Carpool Karaoke de James Corden : la distribution de chaussures

Capture d'écran, Youtube

«Oh non! Ces garces! (those bitches)... » Est-ce l’influence de Deadpool? Toujours est-il que la Céline de 2019 n’a pas mâché ses mots quand, dans le populaire Carpool Karaoke de James Corden, elle a appris que l’animateur avait eu l’aide de ses assistantes pour donner quelques-unes de ses précieuses paires de chaussures à des quidams dans les rues de Las Vegas. Ajoutez-y une parodie d’une scène de Titanic et le segment avait de quoi décoiffer ses plus fidèles admirateurs.