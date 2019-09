KUNZLI SMITH, Roberta



À Montréal, le 10 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Roberta Kunzli, épouse de M. Ronald Smith.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères Danny (Madonna) et Billy (Suzy), sa soeur June, ses belles-soeurs Kathy (Lance), Judy et Cathy (Stan), ses nièces et neveux, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs amis.Elle est partie rejoindre sa mère Dorothy, son père Robert, son frère Kenny, sa belle-mère Audrey, son beau-père Normand et sa belle-soeur Shirley.Un remerciement tout spécial pour les gens qui nous ont aidés dans ces moments difficiles: Bill et Dorothy, Susan, Joyce, Holly, Diane et René, Jan et Beverley.La famille recevra les condoléances le mardi 17 septembre 2019 de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le mercredi 18 septembre 2019 de 9h30 à 11h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le mercredi 18 septembre à 11h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Royal-Victoria pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du cancer des Cèdres serait apprécié en la mémoire de Roberta Kunzli.