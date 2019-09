LÉONARD, Paule



S. Marie Maurice, martyrÀ Montréal, le 12 septembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Soeur Marie-Paule Léonard (Soeur Marie-Maurice, martyr) de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces et des amies très fidèles dont Mme Claire Charbonneau et Mme Lucienne Landry.Elle sera exposée au900 Côte-VertuSaint-Laurentle lundi, 16 septembre 2019, à partir de 18h30; une prière communautaire aura lieu à 19h30. Les funérailles seront célébrées dans la chapelle du Pavillon Saint-Joseph, le mardi, 17 septembre à 13h30 et elle sera inhumée au cimetière de la congrégation.