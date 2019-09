COURNOYER, Claude



À Longueuil, le 10 septembre 2019, est décédé des suites d'un cancer, Claude Cournoyer, à l'âge de 66 ans. Il était le fils aîné d'Yvette Roger et de Jean-Paul Cournoyer, décédés, autrefois de Boucherville.Outre son épouse France Guertin (retraitée de la CSMV), il laisse dans le deuil ses frères Pierre, Michel, Yves, Denis et leurs conjointes, la famille Guertin, neveux et nièces, autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de cérémonie.Ses cendres seront inhumées, dans l'intimité, à une date ultérieure.Un merci particulier au personnel médical de l'hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués et l'empathie manifestée.Si vous le désirez, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer, à la Société canadienne de la sclérose en plaques ou à tout organisme venant en aide aux enfants ou aux jeunes.Les services funéraires ont été confiés à la: