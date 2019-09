BOSSÉ (née Thibault), Thérèse



À Brossard, le 10 septembre 2019, à l'âge de 82 ans est décédée Mme Thérèse Thibault, épouse de feu Roland Bossé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Lise), Linda, Raymond, Sylvain, ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le dimanche 22 septembre 2019 à partir de 16h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire à 21h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne.