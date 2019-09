WALKER, Rollande

(née Bélanger)



Le 6 septembre 2019, à l'âge de, est décédée Mme Rollande Bélanger, épouse de feu M. Gaétan Walker. Outre son époux, elle est allée rejoindre son fils Johnny.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lynda, Walter, Henry (Pierrette) et Robert (Andrée), ses quatre petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 21 septembre 2019 à 11h, en l'église Sainte-Rose-de-Lima à L'île-Perrot (300, boulevard Perrot), suivies de l'inhumation des cendres au cimetière Saint-Jean-Baptiste à Vaudreuil-Dorion. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à Diabète Québec seraient appréciés.