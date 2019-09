DELISLE, Léo



À Laval, le 10 septembre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Léo Delisle, époux de feu Mme Madeleine Fauteux.Il laisse dans le deuil ses soeurs Diane et Lorraine, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 19 septembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h et vendredi dès 9h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Vincent-de-Paul, 5443, boul Lévesque est, Laval, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.