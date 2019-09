BLANCHETTE BEAUDRY

Pierrette



Au CHRDL à Joliette, le 9 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Pierrette Beaudry, épouse de M. Fernand Blanchette. Demeurant à Ste-Julienne, elle était très impliquée dans son milieu.La défunte laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères et soeurs: Richard, Bernard, Denise, Desneiges, Hélène, Gisèle et leur conjoint(e), son beau-frère Raymond et sa conjointe, ses beaux-enfants Sylvie, Carole et Pierre, leur conjoint(e) et leurs enfants, ainsi que la famille Gaudette, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le vendredi 20 septembre à partir de 18 heures, suivi de la liturgie à 21 heures, à la résidence de la:2545, RUE EUGÈNE-MARSANSTE-JULIENNEDirection funéraire:Gaston Pothel 450-831-2929